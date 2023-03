Fiorentina, per il nuovo Franchi serve il ‘trasloco’ della squadra: le opzioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Fiorentina ha deciso, costruirà il nuovo Franchi ma la squadra dovrà giocare altrove per almeno due stagioni La Fiorentina ha deciso, costruirà il nuovo Franchi ma la squadra dovrà giocare altrove per almeno due stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’opzione più percorribile sarebbe quella di giocare le partite di campionato al Castellani di Empoli e quelle europee al Mapei di Reggio Emilia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Laha deciso, costruirà ilma ladovrà giocare altrove per almeno due stagioni Laha deciso, costruirà ilma ladovrà giocare altrove per almeno due stagioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’opzione più percorribile sarebbe quella di giocare le partite di campionato al Castellani di Empoli e quelle europee al Mapei di Reggio Emilia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : News #Inter #Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia ma è infortunato: atteso alla Pinetina già me… - acffiorentina : La Fiorentina consegna a Nikola Milenkovic la maglia celebrativa per le 200 presenze in maglia viola????… - acffiorentina : Nasceva oggi Stefano Borgonovo. Per sempre con noi ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - CalcioNews24 : Le opzioni per la #Fiorentina ?? - Fiorentinanews : Pasqual: 'La soste è un rompimento di scatole per la #Fiorentina' -