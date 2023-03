Fiorentina, il retroscena: no a un club brasiliano per Dodo' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Torcedores.com, il Flamengo nelle ultime settimane avrebbe provato a contattare la Fiorentina per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal sitoTorcedores.com, il Flamengo nelle ultime settimane avrebbe provato a contattare laper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #Dodò è andato vicino all'addio dalla #Fiorentina?? - violanews : #Dodo, il retroscena di #mercato via @Torcedorescom - violanews : ???Il racconto di #Corvino su Luca #Toni ai tempi della #Fiorentina - Ava44213731 : RT @PietroLazze: E pensare che fino a pochi mesi fa Italiano ha rischiato anche di dover salutare in anticipo… I retroscena, la svolta, i… - PietroLazze : E pensare che fino a pochi mesi fa Italiano ha rischiato anche di dover salutare in anticipo… I retroscena, la svo… -