Fiorentina, il nuovo Franchi dimezza i ricavi: c'è il lato negativo (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Fiorentina pronta a traslocare dal Franchi per un paio di stagioni, ma c'è anche un lato negativo in termini di guadagni Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina si prepara a trasclocare dal Franchi per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026, sapendo però che il restyling dello stadio porterà nell'immediato futuro diverse perdite. Si prevede infatti che gli incassi del botteghino saranno più che dimezzati, che aumenteranno i costi a carico del presidente Commisso e che, inevitabilmente, ci sarà una diminuzione delle entrate.

