Fiorentina, 2 anni senza "casa". Tutte le ipotesi. Barnini: "Viola a Empoli? Nessuna richiesta" (Di mercoledì 22 marzo 2023) La sindaca empolese: "Difficilmente la città potrebbe sopportare il carico che impone la gestione di due squadre di serie A". Giani: "Lavorare perché rimanga in Toscana" Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La sindaca empolese: "Difficilmente la città potrebbe sopportare il carico che impone la gestione di due squadre di serie A". Giani: "Lavorare perché rimanga in Toscana"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Assurba84248179 : e ancora una volta a fare le spese della burocrazia, della volontà di una classe politica sono i tifosi, che per du… - andtrap : In città si parla molto dei due anni di 'trasferta forzata' che dovrà fare la #Fiorentina per il cosiddetto 'nuovo… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Restyling stadio Franchi: la Fiorentina giocherà per due anni 'in trasferta' - fanpage : Restyling stadio Franchi: la Fiorentina giocherà per due anni 'in trasferta' - qn_lanazione : #Fiorentina, 2 anni senza “casa”. Tutte le ipotesi. Barnini: “Viola a #Empoli? Nessuna richiesta” -