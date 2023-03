Fiordelisi, Orietta Berti sulla famiglia di Antonella: “Falsità e cattiverie” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lunedì scorso in diretta al GF Vip Orietta Berti ha replicato alla lettera pubblicata dalla mamma di Antonella Fiordelisi e ai tweet condivisi dal padre Stefano. Oggi l’opinionista del reality ha citato un articolo di Vanity Fair scritto da Mario Manca ed ha bacchettato nuovamente la famiglia Fiordelisi, accusandola di aver detto Falsità e cattiverie sul suo conto. Orietta Berti sulla famiglia di Antonella Fiordelisi: “Volgarità, Falsità e cattiverie”. “Grazie di cuore a Vanity Fair al suo Direttore Marchetti Simone e al giornalista Mario Manca per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lunedì scorso in diretta al GF Vipha replicato alla lettera pubblicata dalla mamma die ai tweet condivisi dal padre Stefano. Oggi l’opinionista del reality ha citato un articolo di Vanity Fair scritto da Mario Manca ed ha bacchettato nuovamente la, accusandola di aver dettosul suo conto.di: “Volgarità,”. “Grazie di cuore a Vanity Fair al suo Direttore Marchetti Simone e al giornalista Mario Manca per l’analisi oggettiva e le bellissime parole di stima che hanno avuto ...

