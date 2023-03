Finta endocrinologa con profili e curriculum falsi e identità rubata a medico omonimo | denunciata dalla sua azienda a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Una storia che ha dell’incredibile: una donna ha creato, presentatovitae farlocchi e, giusto per non farsi mancare nulla, ha rubato l’a una dottoressa che ha il suo stesso nome. E con questi escamotage ha esercitato la professione medica in uno dei gruppi sanitari più importanti del Nord e Centro Italia. Che alla fine l’ha scoperta ealla Procura della Repubblica di. Protagonista della vicenda è il gruppo privato Santagostino, che ha scoperto – ed è la prima vittima – la truffa della. A darne notizia è stata proprio ‘Società e Salute Spa‘, proprietaria di Santagostino, che ha una rete di 35 poliambulatori attivi tra Lombardia, Bologna e Roma. “Nel corso delle verifiche che vengono ...