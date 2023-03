Fino a sabato piena primavera, poi cambia tutto: meteo della settimana (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo un inizio di primavera caldo e soleggiato, una perturbazione intensa potrebbe arrivare dall’Atlantico, saltando però ancora una volta il siccitoso Nord-ovest. Nel dettaglio, la primavera appena iniziata porterà bel tempo Fino a sabato disturbato solo a tratti da nubi compatte in Liguria e alta Toscana, da qualche foschia notturna e costiera e locali addensamenti diurni sui monti. Insomma, facendo una media, il tempo sarà comunque bello per più giorni, ma ovviamente siccitoso fa sapere Lorenzo Tedici, meteorologo del iLmeteo.it. Le precipitazioni arriveranno, veloci, dalla giornata di domenica a iniziare dall’arco alpino con qualche nevicata oltre i 1200 metri: la dama bianca sarà perlopiù abbondante solo sui rilievi di confine con Svizzera ed Austria. Pioverà al ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo un inizio dicaldo e soleggiato, una perturbazione intensa potrebbe arrivare dall’Atlantico, saltando però ancora una volta il siccitoso Nord-ovest. Nel dettaglio, laappena iniziata porterà bel tempodisturbato solo a tratti da nubi compatte in Liguria e alta Toscana, da qualche foschia notturna e costiera e locali addensamenti diurni sui monti. Insomma, facendo una media, il tempo sarà comunque bello per più giorni, ma ovviamente siccitoso fa sapere Lorenzo Tedici,rologo del iL.it. Le precipitazioni arriveranno, veloci, dalla giornata di domenica a iniziare dall’arco alpino con qualche nevicata oltre i 1200 metri: la dama bianca sarà perlopiù abbondante solo sui rilievi di confine con Svizzera ed Austria. Pioverà al ...

