Finalmente è finita la iattura del superbonus Ecco la mia esperienza

(Di mercoledì 22 marzo 2023) di Elena Maria Scopelliti L’euforia del “tutto gratis” ha indotto amministratori, tecnici, ditte e condomini a lanciarsi in lavori avventati e imponenti. Per colpa dei suddetti, mia madre di 88 anni ha dovuto lasciare la sua abitazione a gennaio dello scorso anno, per lavori che non sono stati mai neanche avviati. L’appartamento è però rimasto inabitabile a causa dei sondaggi invasivi fatti dalla ditta e per problemi di umidità dovuti a una scarsa manutenzione. Ringrazierò sempre questo governo, che non ho oltretutto votato, per aver messo un punto alla sciagura del. Ho dovuto impugnare assemblee su assemblee, e ora, con un manipolo di condomini “illuminati” sono passata dalle diffide alle denunce. L’amministratrice nel 2020 ha portato una grande e famosissima ditta disposta a demolire e ricostruire tutto il fabbricato. Ho impugnato le assemblee perché i ...