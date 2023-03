Filosofia a scuola: oltre la contrapposizione tra “scienze dure” e “materie umanistiche”. Lettera (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inviato da Bernardo Bertenasco - La direzione dell’istruzione è segnata: prediligere materie scientifiche e tecnologia. A rimetterci sono le “discipline umanistiche”, cioè la Letteratura, la storia, l’arte e la Filosofia. L’empasse di questa situazione è di natura logica in quanto non occorrerebbe creare una contrapposizione fittizia tra “scienze dure” e non. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inviato da Bernardo Bertenasco - La direzione dell’istruzione è segnata: prediligerescientifiche e tecnologia. A rimetterci sono le “discipline”, cioè latura, la storia, l’arte e la. L’empasse di questa situazione è di natura logica in quanto non occorrerebbe creare unafittizia tra “” e non. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Filosofia a scuola: oltre la contrapposizione tra “scienze dure” e “materie umanistiche”. Lettera - FridaUnito : RT @unito: UniTo prima in Italia in Filosofia, Scienze dell'Educazione e Scienze delle Religioni. I QS Subject Ranking 2023 premiano le d… - noemii_____ : saltare scuola per non fare compito di matematica interrogazioni di latino e filosofia e spiegazione di dante - EHEAAOO : RT @unito: UniTo prima in Italia in Filosofia, Scienze dell'Educazione e Scienze delle Religioni. I QS Subject Ranking 2023 premiano le d… - RossAnfora : RT @unito: UniTo prima in Italia in Filosofia, Scienze dell'Educazione e Scienze delle Religioni. I QS Subject Ranking 2023 premiano le d… -