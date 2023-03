Figli nati da coppie omogenitoriali, il comune di Padova continuerà con le iscrizioni delle mamme (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il comune di Padova proseguirà le iscrizioni all’anagrafe della madre non biologica dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Ed è lo stesso sindaco, Sergio Giordani (eletto con una lista civica di centrosinistra) a comunicarlo. Sulla registrazione in anagrafe dei Figli delle coppie omosessuali “intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e dal comune di Padova, e come sempre fatto comunicando ogni atto alle Autorità competenti” si legge nella nota del primo cittadino che nel giugno dell’anno scorso aveva sconfitto nella città veneta il candidato della Lega. Dopo un incontro “molto cordiale” con il Prefetto, Raffaele Grassi, “come sindaco ben lontano dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildiproseguirà leall’anagrafe della madre non biologica dei bambinida. Ed è lo stesso sindaco, Sergio Giordani (eletto con una lista civica di centrosinistra) a comunicarlo. Sulla registrazione in anagrafe deiomosessuali “intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e daldi, e come sempre fatto comunicando ogni atto alle Autorità competenti” si legge nella nota del primo cittadino che nel giugno dell’anno scorso aveva sconfitto nella città veneta il candidato della Lega. Dopo un incontro “molto cordiale” con il Prefetto, Raffaele Grassi, “come sindaco ben lontano dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - marcocappato : Mentre il Governo sguinzaglia i Prefetti contro il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali, due giudici puglie… - elio_vito : La destra al governo vuole: ??Togliere la protezione umanitaria ai migranti Lgbt+ perseguitati nel loro Paese ??Imp… - Ross78327729 : RT @ElisabettaGall7: I migranti muoiono a cento metri da riva e la colpa è degli scafisti. I figli già nati di coppie gay non vengono regis… - Gaia_Mai_ : @LaGrevia Come fai a non appassionarti alle sorti dei figli nati da matrimonio incestuoso -