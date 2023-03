Figli di coppie gay, l’Ue striglia l’Italia: “I Paesi sono obbligati a riconoscerli” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bruxelles – “In linea con la strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbtiq+ 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea” e “ciò comprende anche l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere” i Figli “di genitori dello stesso sesso, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dall’Ue”. Lo scrive il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, rispondendo a un’interrogazione sui diritti delle famiglie arcobaleno in Italia promossa dagli eurodeputati del Movimento 5 Stelle. “La risposta della Commissione europea” sui diritti delle famiglie arcobaleno in Italia, “a nome del commissario per la Giustizia Didier Reynders, pone fine alle inutili e dannose polemiche di questi giorni sul caso del riconoscimento e dei diritti dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bruxelles – “In linea con la strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbtiq+ 2020-2025, la Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguardo all’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea” e “ciò comprende anche l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere” i“di genitori dello stesso sesso, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal”. Lo scrive il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, rispondendo a un’interrogazione sui diritti delle famiglie arcobaleno in Italia promossa dagli eurodeputati del Movimento 5 Stelle. “La risposta della Commissione europea” sui diritti delle famiglie arcobaleno in Italia, “a nome del commissario per la Giustizia Didier Reynders, pone fine alle inutili e dannose polemiche di questi giorni sul caso del riconoscimento e dei diritti dei ...

