Figli delle coppie arcobaleno, il diktat arriva dall'#Europa: "Dovete riconoscerli" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una dichiarazione destinata a sollevare un vespaio di polemiche. Ad esacerbare ancor più, se possibile, una polemica politica nella quale il muro tra destra e sinistra appare altissimo. Ed invalicabile. “In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone Lgbtiq 2020-2025, la commissione è in continuo dialogo con gli stati membri riguardo all'attuazione delle sentenze della corte di giustizia dell'Unione Europea. Ciò comprende anche l'obbligo per gli stati membri di riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione Europea”. Parole nette, perentorie, quelle pronunciate ieri dal commissario europeo alla giustizia Didier Reynders, in risposta ad una interrogazione degli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle. Gli stati membri, precisa Reynders, “sono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una dichiarazione destinata a sollevare un vespaio di polemiche. Ad esacerbare ancor più, se possibile, una polemica politica nella quale il muro tra destra e sinistra appare altissimo. Ed invalicabile. “In linea con la strategia per l'uguaglianzapersone Lgbtiq 2020-2025, la commissione è in continuo dialogo con gli stati membri riguardo all'attuazionesentenze della corte di giustizia dell'Unione Europea. Ciò comprende anche l'obbligo per gli stati membri di riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti'Unione Europea”. Parole nette, perentorie, quelle pronunciate ieri dal commissario europeo alla giustizia Didier Reynders, in risposta ad una interrogazione degli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle. Gli stati membri, precisa Reynders, “sono ...

