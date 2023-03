(Di mercoledì 22 marzo 2023) EA Sports e la LegaA hanno da poco annunciato ial premio come giocatore del mese (A per il mese di! Da quest’anno infatti saranno gli utenti a decidere chi si aggiuderà questo premio. CLICCA QUI per partecipare alla votazione. Un mese di prestazioni extraterrestri È arrivato il momento di votare il vostro EA SPORTSScegliete tra i 5? nominati selezionati tramite i dati ufficiali @A!Votate ora: https://t.co/hKNPyYoWIS#23 @EASPORTSpic.twitter.com/pBuip7opHT— EA SPORTSITA (@EAItalia) March 22, 2023 NominationA Febbraio: Ecco la lista dei ...

FIFA 23: annunciati i candidati al POTM di marzo della Serie A!

