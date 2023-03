Ferocia bestiale Il raid russo brucia l' Ucraina | Zelensky al fronte a Bakhmut

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Giornata di "" russa sulle regioni dell', così come la descrive. I soldati di Mosca hanno attaccato con i droni la regione di Kiev, colpendo una scuola superiore e due dormitori. Almeno 7 le persone uccise nel, mentre si contano almeno 33 vittime, tra cui un morto e tre bambini feriti, nella città di Zaporizhzhia. Qui le bombe russe hanno colpito edifici residenziali e il timore è che sotto le macerie siano rimasti altri corpi., per esprimere la propria vicinanza a chi combatte al, ha fatto visita ai soldati ucraini impegnati nell'area di. La cittadina contesa del Donetsk "è in piedi, le forze di difesa tengono", fa sapere il leader ucraino. Diversa la versione dei filorussi sul posto che ...

... "non soltanto un altro giorno", come ha scritto ancora Zelensky scagliandosi contro la "" degli attacchi russi. "Più di 20 droni iraniani assassini, oltre a missili e numerosi ...Come riportato dal presidente Volodymyr Zelensky, a Zaporizhzhia un missile russo ha colpito un edificio: " La Russia sta bombardando la città con una, si spara sulle aree ...La Russia sta bombardando la città con. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono sparate contro. Lo stato terrorista cerca di distruggere le ...

Zelensky: "Zaporizhzhia bombardata con ferocia bestiale"

