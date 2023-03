Fedez | “Voglio vedere quanto costa una nave per migranti e metterci la mia faccia sopra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Realtà o provocazione?si è detto intenzionato a valutare l’acquisto di unaper il soccorso dei. Lo ha fatto durante l’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio in cui ha ospitato Cecilia Strada, la figlia di Gino Strada, il fondatore dell’ong Emergency: prendendo spunto dai recenti casi di cronaca, insieme hanno affrontato il complesso tema delle migrazioni finendo poi a parlare anche dei volti noti che sono scesi in campo a sostegno delle ong che sono impegnate per salvare vite umane nel Mediterraneo. “Roger Waters ci ha scritto una lettera in cui scriveva sarebbe voluto venire con noi, ma non poteva, e ci ha donato 50 mila dollari per una missione di soccorso”, ha raccontato Cecilia Strada. Al che il rapper ha replicato: “...