Fedez dice di volere una sua nave per migranti: e le Ong sgomitano, all'arrembaggio del bottino del rapper (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fedez dichiara di volere una sua nave per i migranti, e neanche il tempo di lanciare l'amo che subito le Ong hanno abboccato. Anzi, di più. Raccolto l'assist del rapper, rilanciano battendo cassa: dalla Ocean Viking, infatti, è già arrivata una richiesta di donazione per finanziare le operazioni nel Mediterraneo centrale. E che si tratti di un progetto concreto o di un semplice bluff. Di un azzardo lanciato via social o di una provocazione al governo, poco importa: Sos Mediterranee ha immediatamente accolto come una buona notizia l'intenzione del cantante di voler acquistare una imbarcazione per i soccorsi in mare.

