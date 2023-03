Fedez al fianco delle Ong: «Vorrei anch’io una nave per salvare vite» (Di mercoledì 22 marzo 2023) La provocazione del rapper che, dopo il tragico naufragio di Cutro, ha ospitato Cecilia Strada nel suo podcast Muschio Selvaggio per raccontare come sono strutturate le missioni in mare: «Ti prometto che ti verrò a trovare sulla ResQ» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) La provocazione del rapper che, dopo il tragico naufragio di Cutro, ha ospitato Cecilia Strada nel suo podcast Muschio Selvaggio per raccontare come sono strutturate le missioni in mare: «Ti prometto che ti verrò a trovare sulla ResQ»

