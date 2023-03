**Fed: sistema bancario è Usa solido e resiliente** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente" anche se "è probabile che i recenti sviluppi si traducano in condizioni di credito più restrittive per le famiglie e le imprese e pesino sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'inflazione". Lo scrive il Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, nel documento conclusivo della riunione in cui ha deciso il rialzo di 25 punti dei tassi. Il comitato segnala comunque che "l'entità di questi effetti è incerta" e ribadisce di restare "molto attento ai rischi di inflazione". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Ilstatunitense èe resiliente" anche se "è probabile che i recenti sviluppi si traducano in condizioni di credito più restrittive per le famiglie e le imprese e pesino sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'inflazione". Lo scrive il Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, nel documento conclusivo della riunione in cui ha deciso il rialzo di 25 punti dei tassi. Il comitato segnala comunque che "l'entità di questi effetti è incerta" e ribadisce di restare "molto attento ai rischi di inflazione".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cavicchioli : RT @classcnbc: +++Fed: #FOMC ha votato 11-0 per rialzo da 25 pb. 'Potrebbe servire qualche inasprimento addizionale. Sistema bancario Usa… - TV7Benevento : **Fed: sistema bancario è Usa solido e resiliente** - - classcnbc : +++Fed: #FOMC ha votato 11-0 per rialzo da 25 pb. 'Potrebbe servire qualche inasprimento addizionale. Sistema banc… - Agenparl : Moody's, Zandi: Il sistema bancario è fragile. E non credo sia finita - - LucchinoL : wallstreetita: Stasera alle 19 (ora italiana) sapremo se la #Fed aumenterà nuovamente i tassi d’interesse o se deci… -

L'attesa della FED ha frenato il FTSEMib ...di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee prima delle indicazioni della FED ...- e Matteo Germano - Deputy Group Chief Investment Officer di Amundi - ritengono che che il sistema ... Wall Street: una bomba da 620 miliardi sta per esplodere ... una bomba a orologeria pronta ad esplodere e con potenziali conseguenze disastrose sul sistema finanziario globale. Anche il piano di salvataggio della Fed , noto come Bank Term Funding Program (... CRISI BANCARIE, LA RICREAZIONE è FINITA ...Intervista ad Antongiulio Mannoni 15 anni dopo torna l'incubo dei fallimenti a catena nel sistema ... Dopo che la Fed ha aumentato i tassi di interesse 8 volte in un anno, portandoli ai livelli più ... ...di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee prima delle indicazioni della...- e Matteo Germano - Deputy Group Chief Investment Officer di Amundi - ritengono che che il...... una bomba a orologeria pronta ad esplodere e con potenziali conseguenze disastrose sulfinanziario globale. Anche il piano di salvataggio della, noto come Bank Term Funding Program (......Intervista ad Antongiulio Mannoni 15 anni dopo torna l'incubo dei fallimenti a catena nel... Dopo che laha aumentato i tassi di interesse 8 volte in un anno, portandoli ai livelli più ... **Fed: sistema bancario è Usa solido e resiliente** Gazzetta di Reggio US500 aspetta la Fed con impazienza C’è grande attesa per la decisione della Fed, che oggi dovrebbe rialzare i tassi di interesse di 25 punti base, ma dovrà anche affrontare il difficile compito di rassicurare i mercati sulla ... Nuovo aumento del costo del denaro negli Usa. La Fed alza i tassi dello 0,25% fino al 5% La decisione giunge nel mezzo di una fase molto tormentata per il sistema bancario statunitense. Dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank nei giorni scorsi a finire nell’occhio del ... C’è grande attesa per la decisione della Fed, che oggi dovrebbe rialzare i tassi di interesse di 25 punti base, ma dovrà anche affrontare il difficile compito di rassicurare i mercati sulla ...La decisione giunge nel mezzo di una fase molto tormentata per il sistema bancario statunitense. Dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank nei giorni scorsi a finire nell’occhio del ...