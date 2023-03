Fed | Rialza tassi di 25 punti | ora in range 4 | 75-5%

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Con un voto all'unanimità il comitato di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc) ha deciso di continuare con i rialzi dei, ritoccando di 25il tasso di riferimento e anticipando la possibilità di "un certo irrigidimento, adeguato per raggiungere una posizione sufficientemente restrittiva" così da riportare l'inflazione al 2%.

