Fed rialza tassi di 25 punti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Con un voto all'unanimità il comitato di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc) ha deciso di continuare con i rialzi dei, ritoccando di 25il tasso di riferimento e anticipando la possibilità di "un certo irrigidimento, adeguato per raggiungere una posizione sufficientemente restrittiva" così da riportare l'inflazione al 2%. "Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente" anche se "è probabile che i recenti sviluppi si traducano in condizioni di credito più restrittive per le famiglie e le imprese e pesino sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'inflazione" scrive il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, nel documento conclusivo della riunione. Il comitato segnala comunque che "l'entità di questi effetti è incerta" e ribadisce di restare "molto attento ai rischi di ...

La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%. Tagliate stime di crescita Pil 2023 e 2024 Sky Tg24

La sensazione è che la forza del ciclo del rialzo avviato dalla Fed per contrastare l'inflazione vada man mano esaurendosi. Del resto i tassi, ora portati in un intervallo tra il 4,75% e il 5% a ...Anticipiamo che ulteriori» rialzi potrebbero essere «appropriati» per far sì che la politica monetaria sia abbastanza restrittiva da far tornare nel tempo l'inflazione al 2%, spiega la Fed ribadendo ...