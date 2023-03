Fed rialza i tassi dello 0 | 25% E Wall Street chiude negativa

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Puntualmente, nel pomeriggio americano e al calar della sera in Italia, la Fed alza idi interesse0,25% e segnala che ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati per domare un'inflazione che non molla la presa. E negli Stati Uniti si dice, a parziale giustificazione, che anche la Bce sta usando la stessa politica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andfranchini : La Fed rialza i tassi dello 0,25%. Powell: 'Il sistema bancario è solido' - quoted_business : È il nono incremento in un anno. I tassi sono ora al 4,75%-5% #Fed #FederalReserve #economia #politicamonetaria #USA - Giornaleditalia : Fed rialza tassi di interesse di 25 punti e li porta al 4,75-5%. Ai massimi dal 2007 - infoiteconomia : Fed rialza tassi di 25 punti - infoiteconomia : Fed rialza tassi di 25 punti -

Leggi anche Bce, il messaggio di Lagarde: "Inflazione al 2% non è negoziabile" Bcetassi di 50 punti, nessun ripensamento " Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente " anche se "è ...Secondo le nuove proiezioni, 17 dei 18 membri che hanno partecipato alla riunione si aspettano che il tasso suiFunds salga almeno al 5,1% entro la fine dell'anno, il che implica un ulteriore ...Roma, 22 mar. " " Con un voto all'unanimità il comitato di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc) ha deciso di continuare con i rialzi dei tassi, ritoccando di 25 punti il tasso di ...

Fed rialza tassi di 25 punti Adnkronos

(Finanzaonline.com) Su altre testate La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25% e segnala che ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati per domare un'inflazione che non molla la presa. Fed: «Il ...NEW YORK – Puntualmente, nel pomeriggio americano e al calar della sera in Italia, la Fed alza i tassi di interesse dello 0,25% e segnala che ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati per domare ...