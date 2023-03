Febbrari: "Il Napoli è il lustro del calcio!" (Di mercoledì 22 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Luigi Febbrari, preparatore atletico. Queste le sue parole: “Sono ancora in pista e questo fa enormemente piacere. Sono al Gorica con il mister Reja: la penultima si gioca lo spareggio con la seconda della Serie B. -afferma Febbrari - E’ uno spareggio per restare in categoria, ma proveremo a recuperare punti. Anche in Slovenia viviamo con entusiasmo le gesta del Napoli, è straordinario poter vincere lo scudetto a 6 giornate dal termine, sarebbe una cosa mai accaduta prima, non solo in Italia. -prosegue Febbrari - Il Napoli è il lustro del calcio, è un’orchestra che fa suonare i violini, il piano, le batterie in maniera straordinaria, è bellissimo. I giocatori si muovono in sintonia, non lasciano mai ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Luigi, preparatore atletico. Queste le sue parole: “Sono ancora in pista e questo fa enormemente piacere. Sono al Gorica con il mister Reja: la penultima si gioca lo spareggio con la seconda della Serie B. -afferma- E’ uno spareggio per restare in categoria, ma proveremo a recuperare punti. Anche in Slovenia viviamo con entusiasmo le gesta del, è straordinario poter vincere lo scudetto a 6 giornate dal termine, sarebbe una cosa mai accaduta prima, non solo in Italia. -prosegue- Ilè ildel calcio, è un’orchestra che fa suonare i violini, il piano, le batterie in maniera straordinaria, è bellissimo. I giocatori si muovono in sintonia, non lasciano mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Febbrari: 'Il Napoli è il lustro del calcio, i giocatori si muovono tutti in sintonia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Febbrari: 'Il Napoli è il lustro del calcio, i giocatori si muovono tutti in sintonia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Febbrari: 'Il Napoli è il lustro del calcio, i giocatori si muovono tutti in sintonia' - apetrazzuolo : ON AIR - Febbrari: 'Il Napoli è il lustro del calcio, i giocatori si muovono tutti in sintonia' - napolimagazine : ON AIR - Febbrari: 'Il Napoli è il lustro del calcio, i giocatori si muovono tutti in sintonia' -

Edy Reja riparte dalla Slovenia: è il nuovo allenatore dell'ND Gorica ... il tecnico ex Lazio e Napoli ha accettato l'incarico. Reja, 77 anni, ha chiuso a gennaio la sua avventura con la Nazionale albanese. Nel suo staff ci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari. Edy Reja riparte dalla Slovenia: è il nuovo allenatore dell'ND Gorica ... il tecnico ex Lazio e Napoli ha accettato l'incarico. Reja, 77 anni, ha chiuso a gennaio la sua avventura con la Nazionale albanese. Nel suo staff ci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari. ... il tecnico ex Lazio eha accettato l'incarico. Reja, 77 anni, ha chiuso a gennaio la sua avventura con la Nazionale albanese. Nel suo staff ci saranno Sergio Porrini e Luigi... il tecnico ex Lazio eha accettato l'incarico. Reja, 77 anni, ha chiuso a gennaio la sua avventura con la Nazionale albanese. Nel suo staff ci saranno Sergio Porrini e Luigi ON AIR - Febbrari: "Il Napoli è il lustro del calcio, i giocatori si ... Napoli Magazine