Favoriti Brugge-De Panne 2023 ciclismo | grande sfida tra i migliori velocisti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Le due settimane di gare che portano al Giro delle Fiandre iniziano mercoledì 22 marzo con la prima classica belga, la– De. La corsa che fino al 2017 era programmata su tre giorni, dal 2018 è una classica di un giorno con un percorso pianeggiante, dedicato aipuri. La maggior parte deisprinter del panorama ciclistico internazionale han deciso di iscriversi a questa corsa che presenta una starlist di livello eccezionale. L’unica assenza di rilievo per quanto riguarda ipuri è quella di Tim Merlier, vincitore lo scorso anno, mentre tutti gli altri si presenteranno ai nastri di partenza di. IL PERCORSO Per quanto visto fino ad ora in stagione il favorito numero uno può essere Jasper Philipsen. Il belga ha infatti vinto due tappe alla ...

Presentazione Percorso e Favoriti Bruges-De Panne 2023 SpazioCiclismo

Periodo intensissimo per il ciclismo su strada con il calendario che è ricco di corse. In Belgio ci si prepara alle Classiche del Nord, nel frattempo il primo aperitivo arriva con la Classic Brugge-De ...