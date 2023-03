Favara | ragazzo di 12 anni ha un malore improvviso e muore sul campo da basket

(Di mercoledì 22 marzo 2023) A, in provincia di Agrigento, Davide Licata - un ragazzino di 12- è morto mentre giocava anella palestra dell'Istituto 'Guarino'. Il bambino è stato colto da un...

Intorno alle 20.30 di ieri sera, a Favara, un giovane ragazzo di 12 anni, Davide Licata, ha perso la vita tragicamente durante un allenamento di pallacanestro nella palestra della scuola Guarino.A Favara, in provincia di Agrigento, Davide Licata – un ragazzino di 12 anni – è morto mentre giocava a basket nella palestra dell’Istituto “Guarino”. Il bambino è stato colto da un malore improvviso ...