(Di mercoledì 22 marzo 2023) commenta Dramma in unadi, in provincia di. Undi 12è morto mentre giocava a basket nella palestra dell'Istituto 'Guarino'. Il bambino è stato colto da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marilaross : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agrigento.… - NewSicilia : #Newsicilia #FAVARA SOTTO SHOCK PER LA MORTE DEL PICCOLO #DAVIDELICATA - infoitinterno : Favara (Agrigento), muore a 12 anni mentre gioca a basket - hele_fr : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara, in provincia di Agrigento.… - 98zerocom : Il bambino è stato colto da un malore e si è accasciato a terra, perdendo i sensi. La tragedia è avvenuta alla scuo… -

commenta Dramma in una scuola di, in provincia di. Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra dell'Istituto 'Guarino'. Il bambino è stato colto da un malore improvviso e s'è accasciato a ...Un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola 'Guarino' di via Capitano Basile, a, in provincia di. Il piccolo è stato colto da un improvviso malore e s'è accasciato a terra, perdendo i sensi. Nonostante l'intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che ...Tragedia a. Martedì 21 marzo un ragazzino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra di una scuola di, in provincia di: si è accasciato improvvisamente a terra, inutili i soccorsi . Il sindaco ha proclamato lutto cittadino. Il malore in palestra . Indagini per scoprire le cause . ...

Favara (Agrigento), ragazzino di 12 anni accusa malore e muore a scuola TGCOM

(ANSA) - AGRIGENTO, 22 MAR - Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola "Guarino" di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento. Il piccolo è stato ...Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola «Guarino» di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento. Il piccolo è stato colto da un improvviso ...