Famoso artista commenta la prima puntata del Serale di Amici 22: le sue opinioni sul cast (Di mercoledì 22 marzo 2023) La ventiduesima edizione del Serale di Amici ha ufficialmente preso il via e la prima puntata è stata commentata da Fabrizio Prolli, il coreografo ed ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi. La puntata ha visto l’eliminazione della ballerina Megan Ria e del cantante NDG. Prolli ha espresso la sua opinione sul cast del programma, dai nuovi giudici ai professori fino ai ragazzi ammessi alla fase finale. Amici 22, le risposte di Prolli sui social Rispondendo alle domande dei suoi fan sui social, Prolli ha dichiarato che i nuovi giudici del Serale sono molto competenti e che condivide maggiormente le opinioni di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ha inoltre elogiato la maestra Celentano per la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) La ventiduesima edizione deldiha ufficialmente preso il via e laè statata da Fabrizio Prolli, il coreografo ed ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi. Laha visto l’eliminazione della ballerina Megan Ria e del cantante NDG. Prolli ha espresso la sua opinione suldel programma, dai nuovi giudici ai professori fino ai ragazzi ammessi alla fase finale.22, le risposte di Prolli sui social Rispondendo alle domande dei suoi fan sui social, Prolli ha dichiarato che i nuovi giudici delsono molto competenti e che condivide maggiormente ledi Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ha inoltre elogiato la maestra Celentano per la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alpstruitel : RT @kaze2295: Il famoso artista #NFT Mike Winkelmann, alias @beeple, ha aperto i propri studi a #Charleston, in #SouthCarolina #crypto #c… - steellukass : RT @MoistyFlesh: Il famoso artista #NFT Mike Winkelmann, alias @beeple, ha aperto i propri studi a #Charleston, in #SouthCarolina #crypto… - kaze2295 : Il famoso artista #NFT Mike Winkelmann, alias @beeple, ha aperto i propri studi a #Charleston, in #SouthCarolina… - artemalvac : RT @AceBoogieOver: Il famoso artista #NFT Mike Winkelmann, alias @beeple, ha aperto i propri studi a #Charleston, in #SouthCarolina #cryp… - AceBoogieOver : Il famoso artista #NFT Mike Winkelmann, alias @beeple, ha aperto i propri studi a #Charleston, in #SouthCarolina… -