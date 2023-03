Famiglie arcobaleno, l’Unione Europea bacchetta il governo Meloni: “Tutti gli stati riconoscano i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali” (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attacco alle Famiglie arcobaleno da parte del governo ormai è chiaro a Tutti e come se non bastasse i politici di destra in questi giorni stanno riempiendo i talk di dichiarazioni vergognose sui diritti dei bambini delle coppie omogenitoriali. In merito alla questione è intervenuto il commissario europeo della Giustizia, Didier Reynders, che con una lettera ha richiamato Tutti i paesi UE a rispettare i diritti delle Famiglie arcobaleno. “Gli stati membri devono rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il diritto alla non discriminazione, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’UE. A norma dell’articolo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’attacco alleda parte delormai è chiaro ae come se non bastasse i politici di destra in questi giorni stanno riempiendo i talk di dichiarazioni vergognose suidei bambini. In merito alla questione è intervenuto il commissario europeo della Giustizia, Didier Reynders, che con una lettera ha richiamatoi paesi UE a rispettare i. “Glimembri devono rispettare ifondamentali sanciti dalla Carta, compreso il diritto alla non discriminazione, esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’UE. A norma dell’articolo ...

