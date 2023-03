"Faccia di bronzo". Conte senza argomenti insulta in Aula

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il presidente del M5S, in preda all'ansia, la spara grossa: "Meloni porta l'Italia in guerra". Ma la sua è la solita retorica vuota

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : La faccia di bronzo di Giuseppe #Conte è ormai una certezza per la politica italiana. Oggi il leader del #M5S al co… - Lullora : RT @EugenioCardi: #Meloni: 'La mia coscienza è perfettamente a posto. Spero che sia a posto anche la coscienza di chi usa le morti di pover… - Angeloventura56 : RT @ValerioWish: @GiovaQuez Talmente uno strumento occidentale, che gli USA non l'hanno firmata. Ma che faccia di bronzo - meleditalia : RT @sibilla75: 'Presidente, lei la faccia ce la mette, ma è di bronzo.' Giuseppe #Conte - illusioneottica : RT @issituzionaleh: “ Lei ha detto che sulle armi ci mette la faccia , noi prendiamo atto del suo schietto appoggio alle lobby delle armi.… -

' Le devo riconoscere che lei lace la mette, ma è unadicome quella che lei ieri in Senato ha detto di mettere sulle armi ' da inviare a Kiev. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte all'indirizzo della premier Meloni durante le ...Riprendendo quanto detto da Meloni ieri , 21 marzo, in Senato, Conte sbeffeggia la premier: "Le devo riconoscere che lei lace la mette, ma è unadi. Come quella che ha detto di ...Roma, 22 mar. " " "Ieri in Senato lei ha detto che lei sulle armi ci mette la, noi prendiamo atto del suo appoggio alle lobby delle armi, lei lace la mette ma è unadi". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio ...

Conte: Meloni faccia di bronzo, sta trascinando l'Italia nella guerra in ... Fanpage.it

Ma è una faccia di bronzo". La solita retorica sulla pace Quella del leader del M5S non è altro che la solita retorica vuota e vaga. Va detto che ogni sforzo per la pace deve rappresentare una base di ...(Tiscali Notizie) Conte: “Meloni faccia di bronzo, sta trascinando l’Italia nella guerra in Ucraina” Il leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro la presidente del Consiglio, dandole della ...