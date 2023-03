Fabrizio Corona | la terribile dipendenza che non può più nascondere | Rivelazioni pesanti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In un’intervista a Le Ieneha rivelato alcuni dettagli scioccanti sulla suadai medicinali.è uno dei personaggi più discussi del panorama televisivo e imprenditoriale italiano: ex amministratore di’s, un’agenzia fotografica di Milano, è stato coinvolto a più riprese in diversi procedimenti giudiziari, tra i quali anche Vallettopoli, esplosa a livello mediatico nel 2017. Nel 2015è stato condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione per diversi reati. Dal 2019 è andato agli arresti domiciliari per motivi terapeutici, e nel marzo 2021 il tribunale ha richiesto il ritorno in carcere. Un ritorno che però è stato molto breve, visto che neanche un mese dopo il provvedimento è stato sospeso e l’imprenditore ...