F1, la Porsche rinuncia a fare il suo ingresso nel Circus dal 2026 (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'obiettivo della F1 è chiaro: coinvolgere nuovi marchi e aumentare lo spettacolo. L'egemonia tecnica di Red Bull, per quanto sta emergendo in queste prime battute del Mondiale 2023, va un po' in controtendenza rispetto a quelli che sarebbero i "voleri" del CEO Stefano Domenicali, ma parlando di competizione è chiaro che chi realizza un progetto migliore prevalga in pista. Detto questo, in tema di nuovi arrivi, si è preso atto che dal 2026, stagione della nuova generazione di motori, ci saranno l'Audi e la Ford, al fianco di Sauber (Alfa Romeo) e di Red Bull rispettivamente. Di conseguenza, parlando della Casa di Ingolstadt, si interromperà il fil rouge tra la citata Sauber e la Ferrari, che nelle ultime stagioni era stata tenuta insieme dal marchio Alfa Romeo. Un'operazione di marketing che si concluderà con il brand del Biscione al termine di questa stagione.

