F1, Jos Verstappen: "Max ha giocato sporco in Arabia Saudita? Si corre per vincere" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un dominio incontrastato. Ha queste caratteristiche l'inizio del Mondiale 2023 di F1 della Red Bull. Nei primi due round la scuderia di Milton Keynes non ha dato scampo alla concorrenza: doppietta a Sakhir (Bahrain) e uno-due a Gedda (Arabia Saudita). Nel primo appuntamento Max Verstappen si è imposto davanti a Sergio Perez, nel secondo il messicano ha preceduto l'olandese. A fare la differenza tra i due è stato il giro veloce che Max ha siglato nell'ultima tornata della gara Saudita, non rispettando quanto si era detto via radio in merito a gestione del passo gara e della vettura, tenendo conto che Verstappen stesso si era lamentato di alcune vibrazioni. A dire la sua su quest'ultima vicenda, in un'intervista concessa a Formule1.nl, è stato Jos Verstappen, ex pilota ...

