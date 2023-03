F1, Ferrari più lenta a Jeddah rispetto al 2022! Tempi migliori della F1-75 rispetto alla SF-23 (Di mercoledì 22 marzo 2023) I numeri non tornano. È proprio il caso di dirlo, in riferimento a quanto sta accadendo con la Ferrari. La Rossa, dopo i primi due round del Mondiale 2023 di F1, è letteralmente dispersa e le prestazioni sulla pista non lasciano spazio a interpretazioni. La scuderia di Maranello si era presentata al via di questo campionato con l’obiettivo di lottare per il titolo, ma ancora una volta tutto sembra sfumato dopo appena due GP. A Sakhir (Bahrain) e a Gedda (Arabia Saudita), infatti, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno dovuto fare i conti con una velocità in gara assente e le problematiche di affidabilità, costate a Charles il ritiro nel primo appuntamento stagionale, con annessa penalità nel GP successivo. In altre parole, un vero disastro e dall’analisi dei dati emersi, come riportato dal Motorsport.com, la velocità messa in mostra da Leclerc, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) I numeri non tornano. È proprio il caso di dirlo, in riferimento a quanto sta accadendo con la. La Rossa, dopo i primi due round del Mondiale 2023 di F1, è letteralmente dispersa e le prestazioni sulla pista non lasciano spazio a interpretazioni. La scuderia di Maranello si era presentata al via di questo campionato con l’obiettivo di lottare per il titolo, ma ancora una volta tutto sembra sfumato dopo appena due GP. A Sakhir (Bahrain) e a Gedda (Arabia Saudita), infatti, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno dovuto fare i conti con una velocità in gara assente e le problematiche di affidabilità, costate a Charles il ritiro nel primo appuntamento stagionale, con annessa penalità nel GP successivo. In altre parole, un vero disastro e dall’analisi dei dati emersi, come riportato dal Motorsport.com, la velocità messa in mostra da Leclerc, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Ferrari più lenta a Jeddah rispetto al 2022! Tempi migliori della F1-75 rispetto alla SF-23 - - rizzia0 : @klunk_1973 @_cristiano73 @SmilexTech Vabbè ma si aspettavano di andare forte più di un secondo come Ferrari ed invece non è stata così - MarianoFroldi : RT @PieroLadisa: Frederic #Vasseur ad AS: 'Molta gente mi ha detto che in #Ferrari sarebbe stata difficile la gestione interna, ma questo a… - PieroLadisa : Frederic #Vasseur ad AS: 'Molta gente mi ha detto che in #Ferrari sarebbe stata difficile la gestione interna, ma q… - alfa_stradale : @Ferrari Delle 812 più belle -

Leclerc: 'Non ho perso fiducia' - FormulaPassion.it Ovviamente anche i tifosi sono preoccupati per il rendimento della Ferrari e a questo proposito è ... ' Il mio desiderio più grande è vincere qui ', ha assicurato Leclerc , pungolato dal giornalista, ... Vasseur furioso dopo Jeddah: 'Agli ingegneri dirò di non raccontarmi stron*ate' Le parole 'dobbiamo capire', grande tormentone dell'era Binotto per la Ferrari in Formula 1, non possono più rientrare nel vocabolario del paddock. Fred Vasseur le ha usate, dopo il disastro di ... Ferrari regina dei pit stop: di Leclerc le soste più veloci del 2023 Su questo fronte, la Ferrari si è rivelata più solida e competitiva dei diretti avversari: la sosta più veloce di Red Bull, con Verstappen in Bahrain, è durata 2,25 secondi . Quella di Mercedes 2,40 ... Ovviamente anche i tifosi sono preoccupati per il rendimento dellae a questo proposito è ... ' Il mio desideriogrande è vincere qui ', ha assicurato Leclerc , pungolato dal giornalista, ...Le parole 'dobbiamo capire', grande tormentone dell'era Binotto per lain Formula 1, non possonorientrare nel vocabolario del paddock. Fred Vasseur le ha usate, dopo il disastro di ...Su questo fronte, lasi è rivelatasolida e competitiva dei diretti avversari: la sostaveloce di Red Bull, con Verstappen in Bahrain, è durata 2,25 secondi . Quella di Mercedes 2,40 ... F1, Ferrari più lenta a Gedda rispetto al 2022! Tempi migliori della F1-75 rispetto alla SF-23 OA Sport