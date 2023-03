Ex Jugoslavia e Iraq | polemiche e inchieste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... esternovaa : RT @LBasemi: In precedenza, le munizioni all'uranio impoverito furono utilizzate dai militari occidentali nei bombardamenti della Jugoslavi… - 1970Germano : RT @giu33liana: #FacciamoRete #WarCrimes Proiettili a uranio impoverito? Una tragedia su scala globale Gli #USA hanno usato proiettili si… - giu33liana : #FacciamoRete #WarCrimes Proiettili a uranio impoverito? Una tragedia su scala globale Gli #USA hanno usato proie… - libre_musicien : RT @riannuzziGPC: Dopo la fine della guerra fredda, per 30 anni gli Stati Uniti, spesso con l’appoggio di diversi paesi europei, hanno cond… - emiliomagrini : RT @riannuzziGPC: Dopo la fine della guerra fredda, per 30 anni gli Stati Uniti, spesso con l’appoggio di diversi paesi europei, hanno cond… -

La decisione del governo britannico è stata annunciata lunedì dalla vice ministra della Difesa britannica Annabel Goldie durante un'audizione alla Camera dei LordVolodin ha ricordato che Washington 'ha usato proiettili simili in, che hanno portato alla contaminazione dell'area, nonché a un forte aumento del cancro tra le persone'. Intanto il ...Infatti - come ha ricordato Volodin - simili munizioni erano state usate inportando a conseguenze davvero tragiche. Come la contaminazione dell'area e un forte aumento del cancro ...

I proiettili all'uranio, in grado di perforare qualsiasi corazza RaiNews

Le armi perforanti contenenti uranio impoverito – bombe o granate per tank – restano in dotazione a diversi Paesi, malgrado le polemiche sulla legalità del loro utilizzo in scenari di guerra passati: ...Sono bombe e granate fatte con gli scarti delle centrali nucleari. Pericolose per osservatori internazionali, di impatto "trascurabile" per Londra ...