Euro 2024, Mancini: “Vogliamo iniziare bene le qualificazioni, Retegui mi ricorda Batistuta” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “La vigilia si sta preparando bene, Napoli ci sosterrà e speriamo sia una bella partita. Veniamo da una Nations League che è come un Europeo, dove incontri le squadre più forti, abbiamo anche affrontato due volte l’Inghilterra ma domani è un’altra storia e vorremmo iniziare bene le qualificazioni a Euro2024”. Queste le parole di Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. “A centrocampo non abbiamo grandi problemi, abbiamo i soliti e una scelta enorme. Sono tutti giocatori bravi, qualcuno è rimasto a casa ma rientrerà. In difesa sono più o meno gli stessi giocatori, mancherà Bonucci, in avanti qualcosa potrà cambiare ma siamo abbastanza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) “La vigilia si sta preparando, Napoli ci sosterrà e speriamo sia una bella partita. Veniamo da una Nations League che è come unpeo, dove incontri le squadre più forti, abbiamo anche affrontato due volte l’Inghilterra ma domani è un’altra storia e vorremmole”. Queste le parole di Robertoalla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, valida per le. “A centrocampo non abbiamo grandi problemi, abbiamo i soliti e una scelta enorme. Sono tutti giocatori bravi, qualcuno è rimasto a casa ma rientrerà. In difesa sono più o meno gli stessi giocatori, mancherà Bonucci, in avanti qualcosa potrà cambiare ma siamo abbastanza ...

