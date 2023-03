eSports: il profilo degli appassionati italiani, in crescita le donne! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, l’Osservatorio Italiano di eSports ha divulgato i dati statistici sul profilo degli appassionati italiani: tra hardcore gamers e fan, in crescita le donne Si è chiusa con un grandissimo successo la terza edizione di EspoGame, l’evento dedicato a eSports, gaming e web3 che per due giorni ha animato la Fiera di Rimini (15 e 16 marzo). Organizzato dall’Osservatorio Italiano eSports, Sport Digital House e Italian Exhibition Group, EspoGame ha rappresentato un momento di incontro storico tra tutte le realtà protagoniste del presente e del futuro di questi settori. Non solo, però, perché EspoGame è stata anche l’occasione per presentare numeri, dati e statistiche del settore degli eSports in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, l’Osservatorio Italiano diha divulgato i dati statistici sul: tra hardcore gamers e fan, inle donne Si è chiusa con un grandissimo successo la terza edizione di EspoGame, l’evento dedicato a, gaming e web3 che per due giorni ha animato la Fiera di Rimini (15 e 16 marzo). Organizzato dall’Osservatorio Italiano, Sport Digital House e Italian Exhibition Group, EspoGame ha rappresentato un momento di incontro storico tra tutte le realtà protagoniste del presente e del futuro di questi settori. Non solo, però, perché EspoGame è stata anche l’occasione per presentare numeri, dati e statistiche del settorein ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressGiochi : Esports, il profilo degli appassionati in Italia: tra hardcore gamers e fan oltre 6 milioni di player, in crescita… - Jammasrl : #Inevidenza #Videogames #esports #expogame Esports, il profilo degli appassionati in Italia: tra hardcore gamers e… -