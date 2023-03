Era Ora, di cosa parla? Qual è il finale? Trama, cast e curiosità sul film di Edoardo Leo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dal 16 marzo è disponibile su Netflix un nuovo prodotto, Era Ora. Di cosa parla? Era Ora – Trama, cast e significato Era Ora è una commedia leggera, remake della commedia australiana Long Story Short – Come se non ci fosse un domani, che racconta la vita di Dante, un uomo il cui tempo sembra sfuggirgli dalle mani. La pellicola vuol essere un monito a pensare al passare del tempo e a riflettere sul valore dei singoli giorni, tuttavia questa morale non viene trattata in modo pesante, piuttosto in maniera intelligente ed anche i momenti più drammatici vengono resi più simpatici, regalando comunque una dose di commozione. La storia narra di un viaggio nel tempo diverso dal soliti racconti di loop temporali. Dante infatti, quando si sveglia, scopre che è passato un anno. E se a 40 anni riceve dalla compagna Alice una festa ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dal 16 marzo è disponibile su Netflix un nuovo prodotto, Era Ora. Di? Era Ora –e significato Era Ora è una commedia leggera, remake della commedia australiana Long Story Short – Come se non ci fosse un domani, che racconta la vita di Dante, un uomo il cui tempo sembra sfuggirgli dalle mani. La pellicola vuol essere un monito a pensare al passare del tempo e a riflettere sul valore dei singoli giorni, tuttavia questa morale non viene trattata in modo pesante, piuttosto in maniera intelligente ed anche i momenti più drammatici vengono resi più simpatici, regalando comunque una dose di commozione. La storia narra di un viaggio nel tempo diverso dal soliti racconti di loop temporali. Dante infatti, quando si sveglia, scopre che è passato un anno. E se a 40 anni riceve dalla compagna Alice una festa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlucarossitv : 21.3.2023 Ora ho capito perché solo per gli juventini non ci sono immagini: #InterJuve era su #Dazn e, causa -15, h… - ultimora_pol : Polemiche sulla fede calcistica di Elly #Schlein. La segreteria #PD: 'Tifavo Milan, poi ho scoperto di chi era. Son… - CarloCalenda : Veramente la domanda era sul Terzo Polo. “Non è nel comitato politico e gli AVETE chiesto tutti di fare un passo in… - cinziaju : RT @CN29vfarsopoli: Era ora, e che non sia il solo! #santoriello #procuraditorino #figc #prisma #coni #juventus #chinè #gravina #disdetta… - ORIELE21 : Ma io credo questa ragazza sia davvero ossessionata. Lo era lo scorso anno e lo è ora. Paura. #oriele -