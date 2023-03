“Era il ragazzo più buono del mondo”. Così Checco Maimone è morto senza un motivo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Era una serata come le altre quella di domenica sera sul lungomare di Napoli. Una notte che profumava di primavera e di bellezza, di spensieratezza tra due amici che avevano scelto di trascorrere del tempo insieme a Mergellina, tra la strada che affaccia sul mare e gli chalet che si susseguono uno dietro l’altro. Poi, all’improvviso, il rumore degli spari a poca distanza e quel colpo di pistola che è arrivato dritto nel petto di Checco hanno cambiato per sempre le cose. Hanno spezzato la vita e i sogni straordinari di un giovane ragazzo, il più buono del mondo a detta di chi lo conosceva bene. Francesco Pio Maimone, conosciuto da tutti come Checco, non c’è più. È morto a 18 anni. È stato ucciso per sbaglio. Spari a Mergellina: ecco cosa è successo domenica notte La ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 marzo 2023) Era una serata come le altre quella di domenica sera sul lungomare di Napoli. Una notte che profumava di primavera e di bellezza, di spensieratezza tra due amici che avevano scelto di trascorrere del tempo insieme a Mergellina, tra la strada che affaccia sul mare e gli chalet che si susseguono uno dietro l’altro. Poi, all’improvviso, il rumore degli spari a poca distanza e quel colpo di pistola che è arrivato dritto nel petto dihanno cambiato per sempre le cose. Hanno spezzato la vita e i sogni straordinari di un giovane, il piùdela detta di chi lo conosceva bene. Francesco Pio, conosciuto da tutti come, non c’è più. Èa 18 anni. È stato ucciso per sbaglio. Spari a Mergellina: ecco cosa è successo domenica notte La ...

