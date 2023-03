Entrevias 3 | Confermata La Terza Stagione Della Serie!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 22 marzo 2023)3: la serie tv spagnola targata Netflix ha riscosso un grande successo con tanti fan che hanno iniziato a seguirla. Ora arriva la conferma del terzo ciclo di episodi…è stata da poco pubblicata sul catalogo Netflix con la sua seconda. La serie tv spagnola è amatissima dagli abbonati e non solo, dopo essere andata in onda su Tele Cinco in Spagna. Ora dagli attori protagonisti arriva la conferma che, dopo il successo di questi primi cicli di episodi, arriverà anche una3: Luis Zahera conferma la2 è stato pubblicato sul catalogo Netflix da ormai qualche settimana e ha riscosso un enorme successo. Il prodotto di ...