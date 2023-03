Ennesimo messaggio di solidarietà nei confronti di Cospito: 'Fuori Alfredo dal 41 bis' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un lenzuolo nero con la scritta "Fuori Alfredo dal 41 bis" è stato srotolato nel tardo pomeriggio dall'ottavo piano dell'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato l'anarchico Alfredo Cospito , ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un lenzuolo nero con la scritta "dal 41 bis" è stato srotolato nel tardo pomeriggio dall'ottavo piano dell'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato l'anarchico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lonelysoul917 : anche il giornalista ieri ha fatto una battuta su beveroni drenanti Questo fa pensare. Facciamo tante battaglie,bod… - Franchinistefan : @di_reddito Si ma prima di diventare qualcun altro mi puoi mandare un messaggio in privato in modo da evitarti l’en… - bellapejaco : ho mandato l'ennesimo messaggio a spotted Sapienza incrociamo le dita per la terza volta. - nocciolona : RT @RattaDiFranci: 'Tutti gli amori veri sono tormentati'. Mai sentita cazzata più grande. L'amore deve far star bene, non tormentare le pe… - daisy92_ : RT @RattaDiFranci: 'Tutti gli amori veri sono tormentati'. Mai sentita cazzata più grande. L'amore deve far star bene, non tormentare le pe… -