(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – I biocarburanti e i carburanti rinnovabili sono al centro dell’attuale dibattito europeo sulla transizione energetica e in questo settore ricerca e imprese stanno lavorando da tempo per ottenere prodotti sempre più in linea con i limiti emissivi fissati dalla Ue e anche con le esigenze del mercato energetico, delle imprese e dei consumatori. Sono proprio questi i temi principali discussi in occasione dell’appuntamento dal titolo “Lobio e rinnovabili dei gas: l’impegno della ricerca e delle imprese”, organizzato da-Federchimica, all’interno di Key Energy, prima edizione del nuovo format dedicato a tecnologia, soluzioni integrate e servizi in grado di guidare la transizione energetica verso un’economia carbon-neutral, hub di riferimento culturale, scientifico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Energia, a Rimini Enea e Assogasliquidi fanno punto su sviluppo bio e rinnovabile gas liquefatti… - News24_it : Energia, a Rimini Enea e Assogasliquidi fanno punto su sviluppo bio e rinnovabile gas liquefatti - TV7Benevento : Energia, a Rimini Enea e Assogasliquidi fanno punto su sviluppo bio e rinnovabile gas liquefatti -… - fisco24_info : Energia, a Rimini Enea e Assogasliquidi fanno punto su sviluppo bio e rinnovabile gas liquefatti: (Adnkronos) - I b… - Radio24_news : Entro il 2030 il 72% dell’energia elettrica dovrà provenire da fonti rinnovabili. Come? Lo scopriremo a… -

... hub di riferimento culturale, scientifico e tecnico per stakeholder, player e protagonisti del mondo dell'. Gpl e Gnl hanno un ruolo di primo piano nel processo di trasformazione in atto in ...EY didal 22 al 24 marzo ( Padiglione D3 Stand 107) I prodotti di punta esposti comprendono gli inverter di accumulo didi 6a generazione ('S6'), in configurazione monofase e trifase, ...I carburanti sintetici non comportano immissione di Co2 in atmosfera, ma sono prodotti conda fonti rinnovabili. Un'altra proposta presentata dalla Commissione vuole ridurre la Co2 con ...

Energia, a Rimini Enea e Assogasliquidi fanno punto su sviluppo ... Adnkronos

player e protagonisti del mondo dell’energia. Gpl e Gnl hanno un ruolo di primo piano nel processo di trasformazione in atto in Italia per la sostituzione dei combustibili fossili con gli omologhi a ...tenutasi a Rimini dal 22 al 24 marzo ’23, in collaborazione con IVECO ed EDISON ENERGIA, ha presentato “Zero Emission Groupage”. Si tratta di un innovativo e scalabile servizio di trasporto groupage ...