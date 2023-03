Emma Heming celebra l’anniversario di nozze con Bruce Willis | “Manteniamo i ricordi vivi”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il mese di marzo è certamente uno dei periodi più importanti dell’anno per, la donna con cui è sposatoe da cui ha avuto due bambine. Solo pochi giorni fa, il 19 marzo 2023, l’attore ha compiuto 68 anni, evento che tutta la sua famiglia, compresa la ex Demi Moore e le loro figlie, hanno volutore insieme per dimostrare la loro vicinanza all’uomo, che ha da poco scoperto di avere una demenza frontotemporale, una malattia degenerativa. Ora, invece, è la volta del loro 14esimo anniversario di, un traguardo che la donna ha voluto ricordare nonostante la tristezza che sta vivendo in questo periodo.ha così approfittato dell’occasione per pubblicare un video del 2019 che era stato girato dall’interprete di Soldato Jane, quando la ...

Dopo il video pubblicato da Demi Moore su Instagram, in occasione del compleanno di Bruce Willis, l'attore riappare sui social in un toccante ricordo dell'attuale moglie. Nel giorno dell'anniversario di matrimonio, il quattordicesimo, Emma Heming ha condiviso un video del 2009, girato in occasione dei 10 anni dalle nozze.

Il 21 marzo di 14 anni fa, Bruce Willis e Emma Heming si sono detti sì. L'attore era stato già sposato con Demi Moore, con cui è sempre rimasto in buoni rapporti per il bene delle figlie (Tallulah, Scout e Rumer).