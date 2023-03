Emma Heming celebra l’anniversario di nozze con Bruce Willis: “Manteniamo i ricordi vivi” (Di mercoledì 22 marzo 2023) La donna sta cercando di dare forza il più possibile all'uomo, che da poco ha scoperto di essere affetto da una malattia degenerativa, la demenza frontotemporale, e ha voluto ricordare questo giorno importante. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 marzo 2023) La donna sta cercando di dare forza il più possibile all'uomo, che da poco ha scoperto di essere affetto da una malattia degenerativa, la demenza frontotemporale, e ha voluto ricordare questo giorno importante. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttermon : RT @LeParoleRai3: Anche le ex mogli rimangono per sempre, e in alcuni casi le famiglie cambiano forma. Rimane solo l'amore, come nel caso d… - giulianabianco4 : RT @LeParoleRai3: Anche le ex mogli rimangono per sempre, e in alcuni casi le famiglie cambiano forma. Rimane solo l'amore, come nel caso d… - Valedance11 : RT @LeParoleRai3: Anche le ex mogli rimangono per sempre, e in alcuni casi le famiglie cambiano forma. Rimane solo l'amore, come nel caso d… - anis_epis : RT @LeParoleRai3: Anche le ex mogli rimangono per sempre, e in alcuni casi le famiglie cambiano forma. Rimane solo l'amore, come nel caso d… - LeParoleRai3 : Anche le ex mogli rimangono per sempre, e in alcuni casi le famiglie cambiano forma. Rimane solo l'amore, come nel… -