Elly Schlein, le prime foto della fidanzata Paola: su due vagoni diversi per non farsi vedere insieme (Di mercoledì 22 marzo 2023) Spuntano le prime foto di Elly Schlein con la sua compagna. Lo scoop è di Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva le foto della neosegretaria del Partito democratico assieme alla sua Paola. Dal suo coming out nel 2020, Schlein ha sempre mantenuto un forte riserbo sulla sua vita privata, senza rivelare l’identità della sua compagna. “Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante”, aveva affermato nell’intervista a Daria Bignardi, in cui aveva rivelato per la prima volta di aver “amato molti uomini e molte donne”. “In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”, aveva detto durante una puntata della trasmisione “L’assedio”. In uno degli scatti pubblicati dal settimanale si vedono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Spuntano ledicon la sua compagna. Lo scoop è di Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva leneosegretaria del Partito democratico assieme alla sua. Dal suo coming out nel 2020,ha sempre mantenuto un forte riserbo sulla sua vita privata, senza rivelare l’identitàsua compagna. “Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante”, aveva affermato nell’intervista a Daria Bignardi, in cui aveva rivelato per la prima volta di aver “amato molti uomini e molte donne”. “In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”, aveva detto durante una puntatatrasmisione “L’assedio”. In uno degli scatti pubblicati dal settimanale si vedono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scien… - ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata… - LaVeritaWeb : Non sono delle fabbrichette di prole conto terzi. La proposta di Elly Schlein di rendere la pratica legale in Itali… - Cris_quella : RT @matteorenzi: Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi… - fiore79773274 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere per contrastare la criminalità organizzata. Pens… -