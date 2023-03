Elezioni Montesarchio | Schipani e Campobasso al fianco di Sandomenico

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giovannie Umberto, che aderiscono alla lista civica guidata da Carmelo, candidato sindaco a. Di seguito il testo: “C’è un nuovo e importante tassello, anzi a volere essere precisi, da oggi ce ne sono due che si aggiungono al progetto politico-amministrativo che giorno dopo giorno sta prendendo forma grazie al contributo di coloro che hanno scelto liberamente di condividere la ragione di fondo che ci unisce: il rilancio prima sociale e poi economico di. Ai tanti cittadini e ai diversi rappresentanti delle forze politiche e produttive della comunità che in queste settimane hanno arricchito con la loro adesione il nostro cammino, si uniscono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Elezioni Montesarchio: anche Viscione e Ambrosone con Sandomenico #Montesarchio -

'L'invito all'impegno diretto perche ci ha rivolto l'avvocato Sandomenico - hanno dichiarato Ambrosone e Viscione - non poteva cadere nel vuoto. Essere al suo fianco è per noi motivo di ......e sostenere con la sua ricandidatura il percorso che stiamo progettando insieme ai tanti cittadini che hanno già scelto di partecipare a questo progetto di rilancio della città di'. Così ......amministrative: Popolazione al Censimento 2021 Consiglieri da eleggere Arpaise 727 10 Bucciano 2.000 10 Castelpagano 1.350 10 Ceppaloni 3.231 12 Frasso Telesino 2.047 1013.001 ...

Montesarchio – Elezioni, anche Nunzio Nazzaro nella squadra di ... Il Sannio Quotidiano

“Giorno dopo giorno cresce e si arricchisce con nuove esperienze e competenze un gruppo che continua a suscitare nei cittadini un interesse autentico e genuino. Oggi accolgo con estremo piacere, anche ...Nuove adesioni per l’avvocato Carmelo Sandomenico in vista delle prossime elezioni. Gli ultimi “si” arrivano da Palma Viscione, 40 anni, imprenditrice, impegnata in diversi progetti e iniziative socia ...