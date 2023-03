Elezioni a Vitulazio | ‘Città Perbene’ | Russo si ricandida a sindaco e presenta il simbolo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDomenica 26 marzo Raffaeleuscente di, presenterà ildella sua lista e inaugurerà la sede elettorale. L’appuntamento è fissato per le ore 11.00 presso via Santa Maria dell’Agnena. “Domenica ufficializzeremo ildella nostra lista elettorale. Ci ripresenteremo al giudizio degli elettori con un bagaglio di esperienza notevole, i tanti passi avanti percorsi, gli obiettivi portati a termine, un gran numero di attività già avviate e che vanno verso il completamento. Una consiliatura complessa dovuta anche all’emergenza Covid che ha paralizzato la vita amministrativa dell’intero stato per quasi due anni, al dover rispondere aitanti bisogni che la comunità chiedeva e alle difficoltà incontrate di dover recuperare progetti arenati e troppo ...

