Elenchi aggiuntivi GPS 2023 per docente già inserito in GaE. Un caso particolare

Le domande per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS si presenteranno la prossima primavera. Potranno inserirsi i docenti che stanno frequentando il TFA sostegno? Chi è inserito in GaE quale provincia può scegliere?

