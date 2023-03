EIT Digital e le startup deep tech | c’è tempo fino al 16 aprile per partecipare alla call da 25k

Leggi su fmag

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La primavera si presenta come ricca di novità per le: non ultima, quella proposta da EIT– di cui avevamo già parlato – per entrare a far parte del maggiore ecosistema europeo dell’innovazionee. Il, però, stringe: è necessario rispondere entro il 16indetta da Eit, comunità dell’innovazione dello European institute of innovation andnology. EITe laperOtto team di giovani innovatori potranno infatti accedere al Venture Program, un programma intensivo di pre-accelerazione e riceverea 25mila euro di finanziamento per il loro progetto. A operare la selezione e la gestione nel ...