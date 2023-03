Ecco perché Belen è stata assente a Le Iene: tutta la sua verità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per le ultime puntate de Le Iene, Belen Rodriguez non è stata presente in studio. Al posto della bellissima e bravissima conduttrice tv ci sono stati altri volti noti. Alcuni hanno pensato che la showgirl argentina non stava bene. Eppure sui social non sembrava. Così tanti altri fan della trasmissione di Italia 1 hanno pensato che poteva essere qualcosa di molto simile al caso di Teo Mammuccari che, alla fine, non è più presente in veste di conduttore per Le Iene. Ieri sera, martedì 21 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata del programma che ha visto protagonista il tanto atteso ritorno di Belen. La Rodriguez ha approfittato dell’occasione per fare chiarezza rispetto alla sua assenza, spiegando che cosa è successo e perché non c’era. Belen Rodriguez torna a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per le ultime puntate de LeRodriguez non èpresente in studio. Al posto della bellissima e bravissima conduttrice tv ci sono stati altri volti noti. Alcuni hanno pensato che la showgirl argentina non stava bene. Eppure sui social non sembrava. Così tanti altri fan della trasmissione di Italia 1 hanno pensato che poteva essere qualcosa di molto simile al caso di Teo Mammuccari che, alla fine, non è più presente in veste di conduttore per Le. Ieri sera, martedì 21 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata del programma che ha visto protagonista il tanto atteso ritorno di. La Rodriguez ha approfittato dell’occasione per fare chiarezza rispetto alla sua assenza, spiegando che cosa è successo enon c’era.Rodriguez torna a ...

