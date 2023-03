"Ecco la primavera". Adesso Carla Bruni sfotte i netturbini (Di mercoledì 22 marzo 2023) La modella ha posato sui social sopra un cumulo di rifiuti. Poi il commento ironico e la sferzata al sindaco di Parigi. Nei giorni scorsi la polemica per le sue risate sulla testimonianza di uno spazzino Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) La modella ha posato sui social sopra un cumulo di rifiuti. Poi il commento ironico e la sferzata al sindaco di Parigi. Nei giorni scorsi la polemica per le sue risate sulla testimonianza di uno spazzino

