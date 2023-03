Eccellenza e formazione | Losma risponde presente

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Correva l’anno 1974, un giovane e visionario neo-perito dell’Itis Pietro Paleocapa di Bergamo, decise che era arrivato il momento di fare il salto di qualità che gli avrebbe permesso di contribuire personalmente con il suo know how, a far partire un mercato che a quei tempi, risultava ai più, ancora sconosciuto: occuparsi della salute dei lavoratori nei luoghi di fabbrica. Quell’allora giovane 27enne, talento in erba,va al nome di Giancarlo, storico fondatore dell’azienda di Curno, ormai leader mondiale nel settore della filtrazione aria e depurazione liquidi lubrorefrigeranti. Nell’aprile del 2021, purtroppo il Covid, all’età di 74 anni, ha portato via Giancarlo. Ma non la voglia di andare avanti. Letizia Invernizzi, sua moglie, è ormai da due anni al timone dell’azienda, e sulla scorta dello sguardo sul futuro di ...